„Rusija privalo sustabdyti savo beatodairiško elgesio modelį, įskaitant jėgos prieš savo kaimynes panaudojimą, bandymą kištis į rinkimų procesus bei plataus masto dezinformacijos kampanijas“, – sakė jis. J. Stoltenbergas, kalbėdamas po to, kai Didžioji Britanija ir Australija apkaltino Rusijos karinę žvalgybą dėl kibernetinių atakų, pridūrė, kad NATO visiškai remia pastangas viešinti Rusijos vykdomą elektroninį karą ir sugėdinti ją dėl to. Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May ir Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte ketvirtadienį apkaltino Rusiją, kad ji savo bandymais įsilaužti į pasaulinių institucijų, tokių kaip Cheminio ginklo draudimo organizacija (OPCW) Hagoje, sistemas nepaiso pasaulinių vertybių. „Šis bandymas patekti į tarptautinės organizacijos, siekiančios išnaikinti pasaulyje cheminius ginklus,.. sistemą demonstruoja, kad GRU (Rusijos karinė žvalgyba) nepaiso pasaulinių vertybių ir taisyklių, kurios užtikrina visų mūsų saugumą“, – sakoma bendrame jų pareiškime.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.