Šių trijų rytinių Aljanso valstybių narių URM vadovai išplatino pareiškimą, kuriame pasmerkė „dažnus NATO oro erdvės pažeidimus, besitęsiantį jėgų telkimą Kryme ir Karaliaučiuje“, taip pat „nuolatinius prievolių ir įsipareigojimų ginklų kontrolės srityje pažeidimus“. Be to, Rusija pareiškime kaltinama pasitelkiant hibridinio karo taktiką, turinčią „rimtų pasekmių regione ir už jo ribų“. Aštrėjant Maskvos santykiams su Vakarais, Rusija antradienį pradėjo savo didžiausias nuo Šaltojo karo laikų karines pratybas, kuriose taip pat dalyvaus tūkstančiai Kinijos karių. Rumunijos užsienio reikalų ministras Teodoras Melescanu (Teodoras Meleškanu) Bukarešte aptarė su kolega iš Turkijos Mevlutu Cavusoglu (Mevliutu Čavušohlu) ir Lenkijos diplomatijos vadovu Jaceku Czaputowicziumi (Jaceku Čaputovičiumi) regiono saugumo klausimus.

