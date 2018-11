Ukrainos prezidentas Petro Porošenka paprašė Vakarų sąjungininkių karinio laivyno paramos Azovo jūroje, kai sekmadienį Rusijos pajėgos prie Krymo krantų apšaudė ir užgrobė tris Ukrainos laivus. Vakarų lyderiai pasmerkė šiuos Rusijos veiksmus, pareikalavo, kad Maskva sugrąžintų laivus bei jų įgulų narius, taip pat pakartojo, kad nepripažįsta 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo pusiasalio aneksijos. Tačiau jie taip pat leido suprasti nenorintys eskaluoti padėties regione. Ši krizė sulauks daug dėmesio per kitą savaitę vyksiantį 29 nares turinčio Šiaurės Atlanto aljanso užsienio reikalų ministrų įprastą susitikimą. Diplomatijos vadovai per šį renginį taip pat susitiks su Ukrainos užsienio reikalų ministru Pavlo Klimkinu. „NATO ir Ukrainos komisija šią savaitę susirinks aptarti įvykių prie Azovo jūros, o kitą savaitę NATO užsienio reikalų ministrai susitiks su Ukrainos užsienio reikalų ministru Klimkinu“, – pranešė NATO atstovė Oana Lungescu. Susiję straipsniai: Ukrainos saugumas: mūsų laivus atakavo naikintuvai Merkel: karinio sprendinio Ukrainos konfliktui nėra Kitą pirmadienį ir antradienį NATO būstinėje Briuselyje vyksiantį susitikimą organizuojantis Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį kalbėjosi su P. Porošenka. NATO tiesiogiai nesvarstė P. Porošenkos prašymo atsiųsti karinių laivų į Azovo jūrą prie Krymo krantų, tačiau Aljanso atstovė pabrėžė, kad jau šiuo metu regione dislokuotos nemenkos NATO pajėgos. „Po 2014 metais Rusijos įvykdytos nelegalios Krymo aneksijos NATO gerokai padidino savo (pajėgų) buvimą Juodojoje jūroje, – pareiškė ji. – Dabar NATO laivai reguliariai patruliuoja ir dalyvauja pratybose Juodojoje jūroje. 2018 metais NATO laivai Juodojoje jūroje praleido 120 dienų, o 2017-aisiais – 80.“ Priėjimą prie Juodosios jūros turi trys NATO narės: Rumunija, kur dislokuota tarptautinių pajėgų brigada, Bulgarija ir Turkija. Visos šios šalys turi savų pajėgų, be to, patruliavimo misiją regione Aljanso lėktuvai atlieka , pridūrė ji. „Taigi, Juodojoje jūroje jau yra didelės NATO pajėgos, ir mes vertinsime savo buvimą šiame regione. NATO ir Aljanso sąjungininkės tęsia Ukrainos politinį ir praktinį palaikymą“, – sakė O.Lugescu.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.