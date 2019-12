CBC paskelbtame vaizdo įraše girdėti, kaip J. Trudeau kalba apie dieną vykusią D. Trumpo spaudos konferenciją. „Ar todėl jūs vėlavote?“, – mažos grupelės, kurioje yra E. Macronas ir J. Trudeau, teiraujasi B. Johnsonas. „Jis vėlavo, nes jo improvizuotos spaudos konferencijos trunka 40 minučių“, – toliau vaizdo įraše sako J. Trudeau, o po to grupelės pokalbis tampa nebegirdimas dėl kitų garsų patalpoje. „Reikėjo matyti, kaip jo komandos žandikauliai atvipo iki pat žemės“, – girdėti, kaip vėliau sako J. Trudeau.

Pasaulio lyderiai dalyvauja NATO viršūnių susitikime Londone. D. Trumpas antradienį buvo asmeniškai susitikęs tiek su D. Trudeau, tiek su E. Macronu.

