NATO kitą savaitę surengs branduolinio atgrasymo pratybas

NATO branduolinių pajėgumų esmė visad yra išsaugoti taiką ir užkirsti kelią agresijai, pridūrė jis.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino branduolinius grasinimus kare prieš Ukrainą J. Stoltenbergas pavadino „pavojingais ir neatsakingais“. Kartu jis pabrėžė, kad NATO kol kas nemato Rusijos branduolinės strategijos pokyčių. Rusijos branduolinės pajėgos esą įdėmiai stebimos.

Pernai pratybose „Steadfast Noon“, NATO duomenimis, dalyvavo kariai iš 14 Aljanso šalių. Jie, be kita ko, treniravosi su dešimtimis orlaivių, įskaitant branduolinį ginklą galinčius nešti naikintuvus.

Karinių ekspertų duomenimis, per reguliariai spalį vykstančias pratybas „Steadfast Noon“, be kita ko, mokomasi, kaip iš požeminių saugyklų iki orlaivių saugiai nugabenti JAV branduolinius ginklus ir sumontuoti juos po naikintuvais. Tačiau per pratybas lėktuvai skraido be bombų.

Vadinamoji branduolinio ginklo dalijimosi programa numato, kad Europoje dislokuotas JAV branduolines bombas ekstremalios situacijos atveju gal numesti ir šalių partnerių lėktuvai ir taip, pavyzdžiui, sunaikinti priešo pajėgas.

Oficialiai nepatvirtintais pranešimais, amerikiečių branduoliniai ginklai laikomi Šiaurės Italijoje, Belgijoje, Turkijoje, Nyderlanduose bei Vokietijoje.