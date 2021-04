NATO įspėja Rusiją dėl eskalacijos Ukrainoje

„NATO ir toliau rems Ukrainos suverenumą ir teritorinę neliečiamybę. Mes liekame budrūs ir toliau labai įdėmiai stebime padėtį“, - Vokietijos laikraščiui „Welt“ sakė NATO atstovas.

Anot jo, destabilizuojančios Rusijos priemonės kenkia pastangoms mažinti įtampą, kaip tai numatyta 2020 metų viduryje tarpininkaujant ESBO pasiektame paliaubų susitarime.

Battle tanks T-72AMT of the Armed Forces of #Ukraine at the railway station in the city of Dnepropetrovsk (Dnepr) are heading towards Donbass.

#Donbass pic.twitter.com/Y7lKlD43xh