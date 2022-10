Pirmadienį prasidėsiančiose pratybose pavadinimu „Steadfast Noon“ („Tvirtas vidudienis“), NATO duomenimis, iš viso dalyvaus 14 šalių. Manevrai daugiausiai vyks oro erdvėje virš Belgijos, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės jūros.

NATO pabrėžė, kad pratybos nėra reakcija į Rusijos invaziją į Ukrainą ir kad nebus naudojami koviniai ginklai. „Pratybos, kurios truks iki spalio 30 dienos, yra įprasti apmokymai, kurie niekaip nėra susiję su dabartiniais įvykiais pasaulyje“, - pareiškė Aljansas.

NATO atstovė Oana Lungescu sakė: „Šios pratybos padeda užtikrinti saugų ir efektyvų Aljanso branduolinį atgrasymą“.

Apie pratybų scenarijų ir detales NATO duomenų nepateikė. Karinių ekspertų duomenimis, per reguliariai spalį vykstančias pratybas, be kita ko, mokomasi, kaip iš požeminių saugyklų iki orlaivių saugiai nugabenti JAV branduolinius ginklus ir sumontuoti juos po naikintuvais. Tačiau per pratybas lėktuvai skraido be bombų.

Oficialiai nepatvirtintais pranešimais, amerikiečių branduoliniai ginklai dislokuoti Šiaurės Italijoje, Belgijoje, Turkijoje, Nyderlanduose bei Vokietijoje.

Naujus būgštavimus dėl galimo Rusijos branduolinio ginklo panaudojimo prieš Ukrainą pakurstė Maskvos įvykdyta neteisėta keturių okupuotų Ukrainos teritorijų aneksija. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad gins jas visomis turimomis priemonėmis.