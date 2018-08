Išplatintame pranešime nurodyta, kad pasitarime dalyvausiantys generalinių štabų vadai svarstys parengimo, karinės parengties, NATO pajėgų modernizavimo ir kitus klausimus. Jie pateiks rekomendacijų dėl Aljanso operacijų, veiklos ir numatytų pratybų. Taip pat bus aptartas glaudesnis bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. Generalinių štabų vadai taip pat išrinks būsimą Tarptautinio karinio štabo generalinį direktorių, kuris pradės eiti pareigas 2019 metais. Posėdžiui pirmininkaus Karinio komiteto vadovas Stuartas Peachas. Jam padės NATO pajėgų Europoje vadas Curtisas Scaparrotti ir NATO generolas Andre Lanata. Karinis komitetas du kartus per metus posėdžiauja Aljanso būstinėje Briuselyje ir vieną kartą – vienoje iš NATO valstybių narių. Per tuos posėdžius analizuojamos organizacijos operacijos ir misijos bei rengiamos rekomendacijos Šiaurės Atlanto Tarybai – institucijai, priimančiai pagrindinius politinius sprendimus.

