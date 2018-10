Per pratybas „Trident Juncture 2018“ (Trišakė jungtis), vyksiančias iki lapkričio 7 dienos, siekiama didinti Aljanso pajėgų įgūdžius atakos atvejus greitai mobilizuotis ir ginti bet kurią sąjungininkę. Aljanso sąjungininkų jungtinių pajėgų štabo viršininkas JAV admirolas Jamesas Foggo sakė, kad šiomis pratybomis ketinama „parodyti, jog NATO pajėgi apsiginti nuo bet kurio priešininko. Ne nuo kurios nors konkrečios šalies – nuo bet ko.“ Rusija, rugsėjį Tolimuosiuose Rytuose surengusi didžiausias per savo istoriją karines pratybas, nėra oficialiai įvardyta kaip „Trident Juncture“ sąlyginė priešininkė, bet nuo 2014 metų Ukrainos krizės šios šalies veiksmai NATO kelia didžiausią susirūpinimą. „Rusija nekelia Norvegijai tiesioginės karinės grėsmės“, – naujienų agentūrai AFP sakė šios šalies gynybos ministras Frankas Bakke-Jensenas. „Tačiau esant dabartinei kebliai saugumo padėčiai... kur nors kitur įvykęs incidentas, be abejo, galėtų padidinti įtampą Šiaurėje, tad norime, kad Aljansas būtų pasiruošęs išvengti bet kokių nepalankių incidentų“, – pridūrė jis. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau ne kartą skundėsi, kad kitos NATO narės skiria nepakankamai lėšų 69 metus gyvuojančiam aljansui. Kita vertus, JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas anksčiau šį mėnesį patikino, kad Amerikos įsipareigojimai sąjungininkams išlieka „tvirti kaip geležis“. „Žvanginimas ginklais“ Nors pratybos vyks tolokai nuo 198 km ilgio Norvegijos arktinės sienos su Rusija, Maskva neslėpė įtūžio dėl šių manevrų. Jau anksčiau Rusija širdo dėl fakto, kad Jungtinės Valstijos ir Didžioji Britanija, nepriklausomai nuo „Trident Juncture“ pratybų, stiprina savo pajėgų buvimą šioje Skandinavijos valstybėje, kad jos aklimatizuotųsi ir būtų pajėgios kovoti šalto Arkties klimato sąlygomis. Įtampa tarp Maskvos ir Vašingtono dar labiau paaštrėjo pastarosiomis dienomis, D. Trumpui paskelbus, kad jis planuoja pasitraukti iš Šaltojo karo laikų sutarties dėl branduolinės ginkluotės reguliavimo. Rusija perspėjo, kad tos žingsnis gali sužlugdyti pasaulio saugumo sistemą. JAV yra užsibrėžusi laikyti 700 jūrų pėstininkų ir šį kontingentą nuolat keisti rotacijos principu. „Pagrindinės NATO šalys didina savo karinį buvimą regione netoli Rusijos sienų“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova ir pasmerkė „žvanginimą ginklais“. „Tokie neatsakingi veiksmai ves prie politinės padėties Šiaurėje destabilizavimo, didins įtampą“, – pridūrė ji. M. Zacharavos teigimu, Maskva „imsis būtinų atsakomųjų priemonių, kad užtikrintų savo saugumą“. Vadovaujant prezidentui Vladimirui Putinui Arkties regione dislokuotos Rusijos kariuomenės pajėgos jau anksčiau buvo reikšmingai sustiprintos. Buvo statomos arba atnaujinamos karinių oro pajėgų bazės ir įrengiami nauji radiolokacijos bei oro erdvės gynybos kompleksai. Be to, Rusijos karinių jūrų pajėgų pagrindinis padalinys – Šiaurės laivynas – iki šių metų pabaigos turėtų gauti penkis naujus karo laivus, tiek pat pagalbinių laivų ir 15 orlaivių, sakė gynybos ministras Sergejus Šoigu. „Karinė choreografija“ „Iš esmės Rusijos karinė galia grįžo į lygį, buvusį per Šaltąjį karą“, – AFP sakė Prancūzijos strateginių tyrimų fondo (FRS) pirmininko patarėjas Francois Heibsbourgas. „Tam tikra prasme NATO irgi grįžta prie to, kas buvo anksčiau“, – pridūrė jis. „Tai gana mechaninis procesas“, „grįžimas prie tam tikros choreografijos“, aiškino analitikas, bet pabrėžė, kad „Trident Juncture 2018“ pratybos „jokiu būdu nėra destabilizuojančios“. Kaip bebūtų, manevrai, kuriuose dalyvaus 29 NATO narės ir Švedija bei Suomija, bus išties įspūdingos; į jas bus įtrauktos reikšmingos pajėgos. Be 50 tūkst. karių pratybose dalyvaus 10 tūkst. mašinų, 250 orlaivių ir 60 laivų, įskaitant JAV lėktuvnešį. „Pagrindinė pratybų teritorija yra už tūkstančio kilometrų nuo Rusijos sienos, o aviacijos operacijos gali vykti iki 500 km atstumu nuo sienos“, – sakė Norvegijos generolas leitenantas Rune Jakobsenas. „Rusams neturėtų būti jokių priežasčių išsigąsti arba laikyti tai kažkuo kita, o ne gynybos pratybomis“, – pridūrė jis. Stebėti manevrų buvo pakviesta po du karinius stebėtojus iš Rusijos ir Baltarusijos. Prieš prasidedant pratyboms britų kontingentas pradėjo penkių dienų žygį į manevrų vietą. „Tai demonstruoja... mūsų NATO sąjungininkams, kad esame pasiruošę prireikus judėti per Europą ir parodyti, kad turime pajėgumų tai daryti“, – AFP televizijai sakė Britanijos majoras Stuartas Lavery.

