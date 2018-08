Buvę NATO generaliniai sekretoriai Andersas Foghas Rasmussenas, George'as Robertsonas ir Javieras Solana kreipėsi į Didžiosios Britanijos laikraštį „The Times“, kad paragintų Aljansą pavadinti šiemet Briuselyje atidarytą organizacijos būstinę J. McCaino garbei. Pasak jų, senatoriaus gyvenimas ir darbas simbolizavo „šį aljansą ir ilgalaikę Amerikos pasaulinės lyderystės naudą“. JAV senatorius J. McCainas, Vietnamo karo veteranas ir dukart Respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus, nuo smegenų vėžio mirė rugpjūčio 25 dieną. Jam buvo 81 metai. „(Generalinis) sekretorius Jensas Stoltenbergas pastebėjo pasiūlymą pavadinti NATO būstinę senatoriaus Johno McCaino garbei. Šis pasiūlymas bus atidžiai išnagrinėtas“, – pranešime sakė Aljanso atstovė Oana Lungescu. Ji pridūrė, kad J. Stoltenbergas „itin gerbė“ J. McCainą. Tam, kad naujosios NATO būstinės pastatas būtų pavadintas senatoriaus garbei, reikia visų 29 Aljanso narių pritarimo. Neaišku, ar Vašingtonas tokiam pasiūlymui pritartų, turint galvoje, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas neslėpdavo antipatijos J. McCainui, o šis savo ruožtu pažerdavo kritikos valstybės vadovui.

