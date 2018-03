Aljansas „nagrinėja su tuo ir kibernetine (sritimi) susijusius klausimus bei stengiasi nustatyti, kas galėtų sužadinti 5-ąjį straipsnį“, JAV Senato komitetui sakė NATO pajėgų Europoje vadas Curtisas Scaparrotti. Blokas „supranta sunkumus, (kylančius) dėl netiesioginės arba asimetrinės veiklos, kurią praktikuoja Rusija – veiksmų, nesiekiančių konflikto lygmens“, – pridūrė C. Scaparrotti. Kadangi Maskvos veikimo „būdas būtų dviprasmiškas, būtų itin sunku priimti... sprendimą“, – sakė generolas. NATO lyderiai susitarė, kad kibernetinė ataka prieš kurią nors bloko narę gali būti pagrindas panaudoti Šiaurės Atlanto sutarties 5-ąjį straipsnį. Pasak C. Scaparrotti, priėmus išsamų susitarimą šiuo klausimu būtų galima „sparčiau, lanksčiau nuspręsti kaip reaguoti“.

