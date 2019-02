Niujorke prisiekusieji priėmė sprendimą po šešias dienas trukusio svarstymo. J. Guzmano teismo procesas truko tris mėnesius. 61 metų nuteistajam gresia įkalinimo iki gyvos galvos bausmė. J. Guzmanas buvo kaltinamas per ketvirtį amžiaus į Jungtines Valstijas neteisėtai įvežęs 155 tonas kokaino ir kitų narkotikų. Prisiekusieji pripažino J. Guzmano kaltę dėl visų 10 jam iškeltų kaltinimų, įskaitant pinigų plovimą ir neteisėtą ginklų laikymą. Bausmė jam bus paskirta birželio 25 dieną. Prokurorai ne vienus metus rengė bylą J. Guzmanui, kuris Jungtinėms Valstijoms buvo išduotas 2017 metais, po dviejų pabėgimų iš kalėjimo Meksikoje. Pirmą kartą jis pabėgo pasislėpęs skalbinių vežimėlyje, o antrą – tuneliu, iškastu iki dušo kabinos jo kalėjimo kameroje. Federaliniai prokurorai per tris mėnesius apklausė daugiau kaip 50 liudininkų, kurie papasakojo, kaip J. Guzmano vadovautas Sinaloa kartelis uždirbo milijardus dolerių už gabenamą kokainą, heroiną, metamfetaminą ir marihuaną. Susiję straipsniai: Liudytojas: „El Chapo“ jaunas mergaites rinkdavosi iš nuotraukų El Chapo gynyba gavo pailsėti po vienintelio liudininko pateiktų parodymų Gausybė liudininkų Byloje parodymus davė J. Guzmano žmona buvusi grožio karalienė ir gausybė jo meilužių, bendrininkų, samdinių ir varžovų. Praėjusį mėnesį sakydamas savo baigiamąją kalbą kaltinamojo advokatas Jeffrey Lichtmanas (Džefris Lichtmanas) paprašė prisiekusiųjų nepriimti sprendimo remiantis „šlamštiškais“ vyriausybės liudininkų parodymais. Teisininkas tvirtino, kad J. Guzmanas tėra „atpirkimo ožys“, o tikrasis kaltininkas, atsakingas už narkotikų kontrabandą, buvo kitas „El Chapo“ bylos atsakovas, tebesislapstantis Ismaelis Zambada, pravarde „El Mayo“. „Mayo ištisus dešimtmečius buvo didžiausias Meksikos narkotikų kontrabandininkas. Jis niekuomet nebuvo suimtas. Jis sumokėjo šimtus milijonų dolerių, kad liktų laisvėje“, – tada sakė J. Lichtmanas. Vyriausybė savo ruožtu kreipėsi į prisiekusiuosius prašydama neleisti J. Guzmanui pasprukti, taip užsimindama apie du jo pabėgimus iš kalėjimo. „Neleiskite jam išvengti atsakomybės. Tegul jis atsako už savo nusikaltimus. Pripažinkite jį kaltu dėl visų kaltinimų“, – savo baigiamojoje kalboje sakė JAV prokuroro pavaduotoja Andrea Goldbarg. Kol buvo svarstoma J. Guzmano byla, prokurorai pristatė 56 liudininkus ir gausybę įrodymų, įskaitant „El Chapo“ pokalbių su bendrininkais įrašus ir informatorių slapta surinktą medžiagą. Kaltinamojo advokatai savo ruožtu iškvietė tik vieną liudininką, Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentą, turėjusį priversti nepasitikėti vienu J. Guzmano kokaino tiekėju, teisme liudijusiu prieš „El Chapo“. Pagrindinė J. Guzmano gynybos strategija buvo kelti abejones dėl su pareigūnais bendradarbiauti sutikusių liudininkų – buvusių „El Chapo“ sekretorių, pilotų, kokaino tiekėjų, vadybininko, buhalterio ir net buvusios meilužės. Dauguma tų asmenų atlieka laisvės atėmimo bausmes, todėl jie tikėjosi, kad bendradarbiavimas su prokurorais leis sutrumpinti jų kalinimo trukmę. „Šie liudininkai ne tik prisipažino melavę kiekvieną savo gyvenimų – niekingų, savanaudiškų gyvenimų – dieną; jie melavo jums ir teismo salėje“, – tvirtino J. Lichtmanas.

