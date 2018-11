Kalifornijai atstovaujanti 78 metų N. Pelosi įveikė energingą pasipriešinimo judėjimą partijos viduje, reikalavusį naujos kartos lyderių po gero pasirodymo šį mėnesį įvykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose. Per šiuos rinkimus demokratai paveržė iš prezidento Donaldo Trumpo respublikonų daugumą Atstovų Rūmuose. Įstatymų leidybos meistrė ir politikos strategė N. Pelosi, kuri Atstovų Rūmų pirmininko poste dirbo ketverius metus nuo 2007-ųjų, laimėjo slaptą demokratų balsavimą. „Didžiuojuosi, kad vėl esu (Atstovų) Rūmų demokratų frakcijos kandidatė į (Atstovų) Rūmų pirmininkus“, – sakė ji. N. Pelosi labai svariai prisidėjo prie demokratų sėkmės per kadencijos vidurio rinkimus. Ji surinko milijonus dolerių kandidatams ir neleido demokratams nukrypti nuo savo pagrindinio kampanijos klausimo: sveikatos apsaugos. Dabar ji savo dėmesį skirs balsavimui dėl Atstovų Rūmų pirmininko, įvyksiančiam sausio 3-iąją – pirmą naujos sudėties Kongreso darbo dieną. Už N. Pelosi tikriausiai nebalsuos joks respublikonas ir tai reiškia, kad prieš ją balsuosiančių demokratų turės būti labai mažai, kad ji būtų paskirta.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.