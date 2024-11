Mykolas Katkus: kodėl Trumpas iš tiesų gali laimėti rinkimus?

Svarbiausia – žiauriai išaugo kainos (augo visame pasaulyje, bet visi rinkėjai dėl infliacijos kaltina savo vyriausybę). Net ir vykę Bideno ekonominiai stimulai nespėjo suveikti, be to, per infliaciją kainos visuomet kyla greičiau nei auga atlyginimai. Galų gale – į žmogų šovė ir per centimetrą nuo jo nepataikė!