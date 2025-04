Muskui – viešos Putino liaupsės

Technologijų įmonių vadovas, politinėje arenoje atsidūręs dėl to, kad parėmė D. Trumpą ir taip padėjo jam laimėti 2024 metų JAV prezidento rinkimus, sukritikavo JAV nusiteikimą padėti Kyjivui neturint jokio galutinio tikslo, be to, ne kartą negatyviai atsiliepė apie Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.