„SpaceX“ įkūrėjas E. Muskas ir toliau nemokamai finansuos „Starlink“ paslaugas Ukrainai.

Amerikiečių verslininkas, „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas, neseniai padaręs keletą prieštaringų pareiškimų apie Ukrainą, ypač paskelbęs, kad nebeplanuoja nemokamai teikti „Starlink“ paslaugų Ukrainai, persigalvojo.

Šeštadienį turtingiausias planetos žmogus savo „Twitter“ paskyroje paskelbė įrašą, kuriame patikino, kad ir toliau finansuos „Starlink“ paslaugas Ukrainai.

„Velniai nematė... nors „Starlink“ vis dar praranda pinigus, o kitos įmonės gauna milijardus mokesčių mokėtojų dolerių, mes tiesiog toliau nemokamai finansuosime Ukrainos vyriausybę“, – rašė verslininkas.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free