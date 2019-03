Tai naujausias incidentas, akcentuojantis šio didmiesčio – Indijos finansų sostinės – infrastruktūros nusidėvėjimą. Indijos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad tiltas buvo remontuojamas. Jis sugriuvo maždaug 19 val. 30 min. vietos (16 val. Lietuvos) laiku, keleiviams piko valandą skubant į Čhatrapačio Shivaji (Šivadžio) stotį (buv. Viktorijos stotis). Vietos nelaimių valdymo agentūros pareigūnų duomenimis, žuvo šeši žmonės, o dar 31 dėl patirtų sužeidimų gydomas ligoninėje, pranešė naujienų agentūra „Press Trust of India“ (PTI). Indijos nacionalinės reagavimo į nelaimes pajėgos pranešė išsiuntusios į įvykio vietą komandą, nes baiminamasi, kad po tilto nuolaužomis gali būti daugiau žmonių. Vėlai ketvirtadienį pareigūnai ėmėsi išmontuoti likusią tilto dalį, pranešė PTI. 2017-ųjų rugsėjį 23 žmonės žuvo per grūstį ant siauro pėsčiųjų tilto Prabhadevės stotyje miesto centre. Indijos geležinkelių pareigūnai dėl tos mirtinos spūsties kaltino prastą orą, nors keleiviai prieš tragediją buvo perspėję, kad gali įvykti nelaimė. Ekspertai kaltino miesto geležinkelių sistemos, kasdien aptarnaujančios po kelis milijonus keleivių, infrastruktūros nusidėvėjimą.

