Mumbajuje per gaisrą ant stogo įsikūrusiame restorane žuvo mažiausiai 15 žmonių

Gaisras Mumbajaus centre esančiame komplekse „Kamala Mills“ įsiplieskė praėjus maždaug pusvalandžiui po vidurnakčio (ketvirtadienį 21 val. Lietuvos laiku). Šiame komplekse veikė virtinė aukščiausios klasės restoranų, barų ir kitų komercinių įmonių, įskaitant viešbučius. Pastate buvo įsikūrusios ir kelios žiniasklaidos organizacijos. Nuo gaisro nukentėjo mažiausiai trys nacionaliniai naujienų kanalai, tarp jų „The Times“ grupei priklausantys „Times Now“, „Mirror Now“ ir „ET Now“. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, gaisras kilo viršutiniame aukšte ir per pusvalandį liepsnos apėmė visą pastatą. Televizija „Times Now“ pranešė, kad įsiplieskus gaisrui greitai sudegė restorano dirbtinio bambuko lubos. Jos nukrito, žmonėms mėginant pabėgti iš degančio pastato. Nurodoma, kad dauguma žmonių žuvo užtroškę nuo dūmų. Į ligoninę buvo atvežti daugiau nei pusšimtis nukentėjusių žmonių; dvylika iš jų patyrė nesunkus sužalojimus ir pavojus jų gyvybei negresia, sakė KEM ligoninės gydytojas Avinashas Supe. Pasak pareigūnų, tarp žuvusiųjų yra 11 moterų. „Kilo spūstis, kažkas mane pastūmė. Žmonės bėgo lipdami per mane, aplink krito degančios lubų nuolaužos. Vis dar negaliu suvokti, kaip man pavyko ištrūkti gyvai“, – socialiniame tinkle parašė Mumbajuje dirbanti ginekologė Sulbha Arora. Moteris pasakojo, kad kilus gaisrui ji buvo restorane. „Kol suvokėme, kas vyksta, visas restoranas buvo apimtas liepsnų“, – sakė ji. Restorane anūkės gimtadienį šventęs Babu Lalas skundėsi, kad šioje maitinimo įstaigoje, kurioje nelaimės metu buvo daugybė žmonių, nebuvo paisoma saugumo standartų. „Nemačiau jokių gesintuvų“, – televizijai „Times Now“ sakė vyras, per gaisrą netekęs savo anūkės. Policija restorano savininkų ir vadovo atžvilgiu pradėjo tyrimą dėl netyčinės žmogžudystės. Kol kas jie nesulaikyti. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis tviteryje parašė: „Esu prislėgtas skausmo dėl gaisro Mumbajuje. Šią sielvarto valandą savo mintimis esu su artimųjų netekusiomis šeimomis. Meldžiuosi, kad sužeistieji greitai pasveiktų“. Keliems tame komplekse įsikūrusiems televizijos naujienų kanalams dėl apgadintos įrangos teko nutraukti transliacijas. Su gaisru ilgiau nei penkias valandas kovojo aštuonios ugniagesių mašinos.

