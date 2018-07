R. Muelleris vadovauja tyrimui dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų valstybės vadovo rinkimus ir galimo Rusijos susimokymo su D. Trumpo rinkimų kampanija. „The New York Times“, remdamasis trimis gerai informuotais šaltiniais, rašo, kad R. Muelleris, buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius, nagrinėja prezidento žinutes tviteryje ir neigiamus atsiliepimus apie generalinį prokurorą Jeffą Sessionsą ir R. Muellerį FTB vadovo poste pakeitusį Jamesą Comey. D. Trumpas ne kartą pasitelkė tviterį mėgindamas pakreipti procesinius veiksmus jam naudinga linkme ar paveikti viešąją nuomonę. Jis ragino nutraukti R. Muellerio tyrimą ir reikalavo Teisingumo departamento pradėti tyrimus jo politinių priešininkų atžvilgiu. Viena iš panašaus pobūdžio žinučių balandžio 20 dieną D. Trumpas, regis, siekė sužlugdyti R. Muellerio tyrimą. „Jamesas Comey neteisėtai nutekino žiniasklaidai slaptus dokumentus, kad būtų paskirtas specialusis prokuroras? Taigi, specialusis prokuroras buvo paskirtas remiantis neteisėtu veiksmu? Iš tiesų, visi žino, ką tai reiškia?“ – rašė prezidentas. Kaip rašo „The New York Times“, dabar R. Muelleris aiškinasi, ar toks elgesio modelis galėtų būti traktuojamas kaip bandymas trukdyti teisingumui. Bandymą trukdyti teisingumui sunku įrodyti. JAV teisininkų bendruomenė nesutaria, ar prezidentas galėtų būti apkaltintas tokiu nusikaltimu – netgi jeigu tokią bylą būtų lengva laimėti. Kad būtų išvengta tokios teisinės kebeknės, Richardas Nixonas Votergeito skandale buvo įvardytas nusikaltimo bendrininku, tačiau jam nebuvo pareikšti oficialūs kaltinimai. Visgi prezidentui 1974-aisiais teko palikti postą, Kongresui surengus jo apkaltą.

