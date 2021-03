Be kita ko, septyni žmonės žuvo kovotojams surengus pasalą per operaciją, per kurią siekta juos evakuoti iš viešbučio, kuriame jie slėpėsi.

„Praėjusį trečiadienį teroristų grupė atsėlino į... Palmą ir ėmėsi veiksmų, per kuriuos bailiai nužudė dešimtis beginklių žmonių“, – spaudos konferencijoje sakė gynybos ministerijos atstovas Omaras Saranga.

Tarp aukų yra užsieniečių, tačiau vyriausybė nenurodė, kiek užsienio šalių piliečių buvo nužudyti.

Trečiadienį nežinomas skaičius kovotojų užpuolė Palmą, maždaug 75 tūkst. gyventojų turintį miestą Kabo Delgado provincijoje, kur vykdomas Prancūzijos naftos milžinės „Total“ ir kitų tarptautinių energetikos bendrovių didžiulis dujų projektas.

Žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ nurodė, kad kovotojai nesirinkdami šaudė civilius jų namuose ir gatvėse.

Per pastarąsias tris dienas vyriausybės saugumo pajėgos pirmenybę teikė „šimtų piliečių ir užsieniečių gelbėjimui“, sakė O. Saranga, nenurodydamas tikslių skaičių.