Afrikos pietryčiuose esančios šalies auksine svajone pasinaudoti savo dujų ištekliais nuo praėjusių metų spalio abejojama dėl kilusios išpuolių bangos regione, kur ši industrija planuoja kurti savo centrą. „10 žmonių... buvo nušauti,.. o du sudeginti, sudegus 55 namams. Vienam nušautam žmogui buvo nukirsta galva“, – sakė šaltinis. Ataka buvo įvykdyta vėlai ketvirtadienį Pakeujės kaime. Kabo Delgado regiono sveikatos apsaugos pareigūnas, nenorėjęs skelbti savo pavardės, sakė, kad į Pakeuję buvo išsiųstas greitosios pagalbos automobilis „gelbėti 14 sužeistųjų“. Per atskirą incidentą netoli Tanzanijos sienos į šiaurę nuo Pakeujės buvo užpulta kariškių kolona, žuvo aukšto rango karininkas, sakė šaltinis policijoje. „Ataka buvo įvykdyta naktį, kai gynybos ir saugumo pajėgos paprastai patruliuoja. Užpuolikai vilkėjo karines uniformas ir turėjo didelio kalibro šaunamųjų ginklų“, – sakė šaltinis.

