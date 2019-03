Ciklonas nusiaubė dideles šios pietinės Afrikos valstybės dalis, jo sukelti potvyniai užliejo tūkstančius kvadratinių kilometrų. Centrinio Mozambiko pakrantę uraganinius vėjus ir liūtis atnešęs „Idai“ užklupo praėjusios savaitės penktadienį. Ciklonas taip pat padarė daug žalos Zimbabvės rytuose. „Šiuo metu (Mozambike) užregistruota 417 mirties atvejų“, – Beiros uostamiestyje sakė žemės ir aplinkos ministras Celso Correia. Paskelbus šį naują skaičių, bendras Mozambike ir Zimbabvėje žuvusių žmonių skaičius yra 676. Kone 90 tūkst. mozambikiečių buvo perkelti į laikinas prieglaudas, o tūkstančiai kitų kilus potvyniams tebėra atkirsti nuo išorinio pasaulio. Vyriausybė apskaičiavo, kad audra paveikė maždaug milijoną žmonių. „Išgyvename beprecedentę stichinę nelaimę“, – sakė ministras. „Deja, niekas regione ir pasaulyje negalėjo numatyti tokio masto nelaimės“, – sakė jis, Jungtinėms Tautoms intensyviau raginant padėti šiai nuniokotai neturtingai šaliai.

