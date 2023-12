Natalija Kočanovai yra 62 metai. Ji gimė Polocke, kur ilgą laiką plėtojo savo karjerą. Būsimoji valdininkė troško tapti vaikų darželio auklėtoja, tačiau spėjama, kad už sportinius nuopelnus jai buvo pasiūlyta stoti į Polocko politechnikos institutą, kad galėtų atstovauti universitetui sporto varžybose. Taip N. Kočanova atsidūrė vietos politechnikumo vandentiekio ir kanalizacijos studijų kurse, rašo „Nastojaščeje vremia“.

1982 metais baigusi universitetą, N. Kočanova, kurios pavardė iki santuokos buvo Tolkačiova, gavo paskyrimą dirbti „Chimvolokno“ gamykloje Svetlogorske, tačiau laisvos darbo vietos šioje įmonėje jai neatsirado, todėl jai teko ieškotis darbo savarankiškai. Ji pradėjo dirbti dispečere Polocko vandentiekio įmonėje, o po trijų mėnesių tapo inžiniere. Vėliau ji perėjo į būsto ir komunalinių paslaugų sferą.

2002 metais N. Kočanova tapo Polocko miesto Vykdomojo komiteto Būsto ir komunalinių paslaugų skyriaus vadove. Valdininkė pasakojo, kad darbą miesto Vykdomajame komitete gavo atsitiktinai, tačiau „Naša Niva“ pažymi, kad ji turėjo butą tame pačiame name, kaip ir Polocko meras Vladimiras Točila. 2007 metais būsimoji Respublikos Tarybos pirmininkė vadovavo Navapolacko miesto Vykdomajam komitetui. Jos vadovavimo metais mieste buvo įrengta slidinėjimo trasa, rekonstruota naftos perdirbimo gamykla. N. Kočanova šiame poste įsiminė ir tuo, kad jos iniciatyva visos moterys, norėjusios pasidaryti abortą, turėdavo pereiti psichologo konsultaciją. Pareigūnai savo ataskaitose skelbė, kad tokiu būdu Navapolocke nuo abortų pavyko „atkalbėti daugiau kaip 80 moterų“.

Nuo 2014 metų pabaigos iki 2016 metų N. Kočanova ėjo ministro pirmininko pavaduotojos pareigas. Tuomet ji persikėlė į Minską. Jos šuolis į tokias pareigas buvo netikėtas. Tikriausiai ją rekomendavo jėgos struktūrų atstovai.

Valdininkė buvo atsakinga už socialinę sferą, ir dirbdama šiame poste, kuravo „dykaduonių“ projektą. Kitas plačiai nuskambėjęs jos projektas buvo pensijų reforma, kuri lėmė, kad dabar moterys į pensiją išeina sulaukusios 58 metų, o vyrai – 63 metų. Tuo metu didelį rezonansą buvo sukėlęs ir jos pareiškimas Sporto ministerijos kolegijoje. Tą kartą N. Kočanova pasisakė apie itin mažus jaunų trenerių atlyginimus:

„Ateina jaunas treneris dirbti už 1,3 mln. atlyginimą. Ką padarysi, tokie atlyginimai! Tiesą sakant, mokyklą baigęs žmogus turėtų aiškiai įsivaizduoti, koks atlyginimas jo laukia, einant žemesnės grandies trenerio pareigas. Jūs visi esate valdžios žmonės ir turėtumėte suprasti padėtį šalyje“.

Vėliau valdininkė kalbėjo ir apie medikų atlyginimus: „Kai ėjote į medicinos universitetą, žinojote apie atlyginimus“.

2016 metais N. Kočanova buvo paaukštinta. Ji buvo paskirta A. Lukašenkos administracijos vadove. Šiame poste ji dirbo iki 2019 metų gruodžio, o po to buvo išrinkta Baltarusijos Respublikos Nacionalinio susirinkimo tarybos pirmininke. Už jos kandidatūrą balsavo 59 iš 60 paskirtų Aukštųjų parlamento rūmų narių. Netrukus po to A. Lukašenka pakeitė Konstituciją. Anot šių pakeitimų, prezidento įgaliojimai atitektų būtent tam postui, kurį užima Natalija Kočanova, jei A. Lukašenka nebegalėtų eiti prezidento pareigų.

N. Kočanova aktyviai palaikė A. Lukašenkos kovos su koronavirusu politiką ir, vieno buvusio administracijos pareigūno teigimu, būtent ji primygtinai reikalavo, kad per prezidento rinkimus „A. Lukašenkai būtų pripaišyta 80 procentų“. Tuo metu A. Lukašenkos reikalų vadovas Viktoras Šeimanas siūlė paskelbti 60 procentų rezultatą ir pripažinti pralaimėjimą Minske. Po suklastotų rinkimų rezultatų valdininkė bandė nuraminti gyventojus. Rugpjūčio 13 dieną, per patį protestų įkarštį, N. Kočanova per valstybinę televiziją „Belarus 1“ kreipėsi į baltarusius. 2020 metų rugpjūtį N. Kočanova kartu su A. Lukašenkos spaudos sekretore Natalija Eismont atvyko į Baltarusijos televizijos ir radijo kompaniją. Ten jos kalbėjosi su valstybinės žiniasklaidos bendrovės darbuotojais, kurie nesutiko su tuo, ką valstybiniai televizijos kanalai pasakojo apie protestus ir žmonių kankinimus Okrestine.

2020 metų rugsėjį N. Kočanova taip pat buvo susitikusi su Baltarusijos valstybinio universiteto, daugiausia Žurnalistikos fakulteto, studentais. Tiesa, į atvirą susitikimą buvo pakviesti tik tie studentai, kuriuos paskyrė fakulteto administracija.

„Ir kas tuo metu dar kažkuo abejojo, dabar – praėjus beveik trejiems metams – aiškiai supranta, kad taip buvo siekiama tiesiog priartėti prie Rusijos, mus sužlugdyti. Sukelti Maidaną, kaip Ukrainoje, o gal ir dar blogiau. Tačiau nepavyko. Štai čia jie išsilaužė dantis“, – sakė ji.

Valdininkė šalį palikusius baltarusius vadino „pabėgusiais pataikūnais“ ir tėvynės išdavikais: „Jie turėtų būti nuoširdžiai dėkingi mūsų valstybei už suteiktą galimybę išpirkti savo kaltę teisėta bausme. Juk tėvynės išdavystė niekur yra nepriimtina“.

2022 metų vasario 24 dieną Rusijos kariuomenė įsiveržė į Ukrainą, taip pat ir iš Baltarusijos teritorijos. Prieš dvejus metus per interviu Dmitrijui Gordonui A. Lukašenka žadėjo, kad Rusijos kariuomenė niekada neatakuos Ukrainos iš Baltarusijos teritorijos. Pati N. Kočanova neigia bet kokius Baltarusijai metamus kaltinimus dėl dalyvavimo puolime:

„Visi kaltinimai mūsų valstybei neva prisidėjus prie agresijos yra visiškas absurdas ir nešvarus melas. Mes labiau nei bet kas kitas esame suinteresuoti, kad konfliktas Ukrainoje kuo greičiau būtų taikiai sureguliuotas“.

2022 metais lankydamasis įmonėje „Minsk Kristall“ aukštųjų parlamento rūmų pirmininkė pareiškė, kad šie metai jų šaliai buvo sėkmingi ir kad gyventojai nepajuto sankcijų poveikio, kai Baltarusija buvo pripažinta bendraagresore.

N. Kočanova taip pat yra sakiusi, kad prezidentu Baltarusijoje gali būti tik vyras, o apsilankiusi vienuose iš gimdymo namų teigė, kad gimdyvės atlieka pagrindinį gyvenimo darbą – gimdo baltarusius. Natalija Kočanova gina vadinamąsias tradicines vertybes ir vietoj Šv. Valentino dienos siūlo švęsti šventųjų Petro ir Fevronijos dieną.

„Tradicinės vertybės, kurios mūsų krašte buvo puoselėjamos šimtmečiais, yra tos, kai buvo įprasta turėti daugiavaikes šeimas. Todėl visose poliklinikose turime atidaryti priešabortinių konsultacijų kabinetus. Turėtų įsitraukti ir mūsų konfesijos, Ortodoksų Bažnyčia turėtų aktyviau dalyvauti sprendžiant visus šiuos klausimus“, – tvirtino ji.