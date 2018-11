Pietų Korėjos prezidentas, Singapūre susitikęs su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, padėkojo jam už taikos proceso Korėjos pusiasalyje palaikymą. „Laukia dar du susitikimai: JAV ir Šiaurės Korėjos lyderių ir atsakomasis pono pirmininko Kim Jong Uno vizitas Seule. Tikimės, kad po šių dviejų susitikimų (sulauksime) teigiamo efekto įvedant taiką Korėjos pusiasalyje“, – nurodė Moon Jae-inas.

