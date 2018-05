Moon Jae-inas iškvietė savo ginkluotųjų pajėgų štabo vadą, vyriausiąjį saugumo patarėją, Korėjų suvienijimo ministrą ir kitų aukšto rango pareigūnų į Mėlynuosius rūmus 23 val. 30 min. vietos (17 val. 30 min. Lietuvos) laiku, žurnalistams pranešė prezidento atstovas spaudai Yoon Young-chanas (Jun Jončanas). Pareigūnai Seule „mėgina išsiaiškinti, kokie yra prezidento Trumpo ketinimai, ir kokia tiksli (jo pareiškimo) prasmė“, nurodė „Yonhap“. D. Trumpas anksčiau ketvirtadienį atšaukė birželio 12-ąją Singapūre turėjusį įvykti susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu dėl Pchenjano „milžiniško pykčio ir atviro priešiškumo“.

