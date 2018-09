„Pastaruosius susitarimus dėl denuklearizacijos pasiekė JAV prezidentas ir aukščiausiasis Šiaurės Korėjos vadovas per pirmąjį viršūnių susitikimą, pirmąjį istorijoje; pažadas buvo duotas prieš visą pasaulį“, – Niujorke kanalui „Fox News“ interviu sakė Moon Jae-inas. Jis pabrėžė, kad „daugelis netiki, jog Šiaurės Korėja įvykdys tuos pažadus; ankstesni susitarimai dėl denuklearizacijos žlugo, taigi, tuos pažadus jie vertina skeptiškai“. Pasak Moon Jae-ino, „pastarasis susitarimas dėl denuklearizacijos visiškai skiriasi nuo ankstesnių“, kurie būdavo pasiekti darbiniu lygiu, pavyzdžiui, šešiašalėse derybose. „Manau, kad šis susitarimas yra labiau įpareigojantis jį įgyvendinti“, – pabrėžė Pietų Korėjos prezidentas.

