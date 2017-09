Vėl sustiprėjęs uraganas „Irma“ ankstų sekmadienio rytą pasiekė Floridos salas. Meteorologai skelbia apie pastebėtą gana drastišką stichijos trajektorijos pokytį – jos kelias pasislinko kelis kilometrus į Vakarus. Tai reiškia, kad uraganas gali iš dalies aplenkti pietvakarinę Floridos pakrantę.

Daugiau nei 200 kilometrų per valandą greičio vėjas jau smogė ir žemyninei Floridos daliai. Išsiųsti perspėjimai apie didelę tornadų susiformavimo galimybę. Majamyje fiksuojami 170km/h vėjo gūsiai.

JAV Nacionalinis uraganų tyrimų centras Majamyje skelbia, kad šiaurinė vadinamoji audros akis sekmadienio rytą pasiekė Floridos salas. Audros akis – debesų kamuolys, besisukantis aplink audros epicentrą, jį lydi gausūs krituliai ir smarkios liūtys.

Naujausiai centro paskelbtais duomenimis, uragano epicentras palieka pietines Florida Keys salas ir keliauja pietvakarinės pakrantės kryptimi.

Kai kuriose Floridos pakrantėse jau fiksuojamos 4,5 metrų aukščio potvynio bangos. Nemažai ekspertų tvirtina, kad būtent „Irmos“ sukeliamos potvynio bangos ir kelia didžiausią pavojų.

Tampos įlankoje laukiama kiek nuosaikesnių –nuo 1,5 iki 2,5 metrų – aukščio potvynio bangų. Apie audrą perspėjama ir Alabamoje bei Džordžijoje.

„Privalote išvykti – ne šiąnakt, ne po valandos, o tuojau pat. Tai bus baisiausia audra per visą valstijos istoriją“, – šeštadienio vakarą per spaudos konferenciją sakė Floridos valstijos gubernatorius Rickas Scottas.

Beveik 27 proc. centrinės ir pietinės Floridos namų neteko elektros tiekimo. Iš viso 1,35 mln. namų palikti be elektros 24-iose apygardose. Daugiau nei pusė paliktų be elektros namų yra Majamio apylinkėse.

JAV Nacionalinis uraganų tyrimų centras šeštadienio vakarą išplatino pranešimą, jog „Irma“ ir ją lydintys tornadai jau keliauja per Floridos pietus. Kol kas pirmieji uraganiniai vėjo gūsiai fiksuoti Floridos salose, esančiose pietinėje valstijos pakrantėje.

Majamyje siaučia toks stiprūs vėjas, jog, anot liudininkų, lauke sunku net stovėti. Audros akis jau pasiekė Floridos salas, spėjama, kad stichija keliaus aukštyn Floridos vakarine pakrante. Nepaisant to, audros pavojų jau pradeda jausti ir rytinės pakrantės teritorijos. CNN korespondentas Derekas Van Damas dirba Majami Biče, kur pučia itin smarkus vėjas. „Sunku net stovėti“, – teigia žurnalistas.

Įsismarkavęs vėjas Majamyje nulaužė kraną.

Floridoje daugiau kaip 1,35 mln. būstų ir įstaigų dingo elektra.

Floridos elektros tiekimo bendrovė savo tinklalapyje pranešė, kad daugiai kaip pusėje objektų Majamio Deido rajone nėra elektros; apie 600 tūkst. šio rajono gyventojų buvo nurodyta evakuotis.

These winds are punishing and water is rising. The view in Brickell. #HurricaneIrma

Pasak bendrovės, milijonams žmonių nutrūks elektros tiekimas, kai kuriose vietose – ilgam. Avarijoms likviduoti sutelkia daugiau kaip 16 tūkstančių šios bendrovės specialistų – tiek daug pajėgų prieš audrą nebuvo sutelkta niekad anksčiau JAV istorijoje.

Tuo tarpu uragano „Irma“ centras pasislinko labiau į vakarus ir vis labiau stiprėja, artėdamas prie Sent Pitersbergo, o ne Tampos, kaip prognozuota anksčiau.

Dėl stipraus vėjo Tampos įlankoje prie Tampos miesto ir Fort Meyerso smarkiai nuseko vandenyno lygis. Tačiau meteorologai perspėja, kad pasikeitus vėjo krypčiai vanduo gali staigiai ir itin greitai grįžti ir gerokai pakilti virš įprasto lygio.

