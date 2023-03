Moldovos sostinėje – protestai: prorusiškos jėgos valdžiai iškėlė ultimatumą

Į mitingą atvyko prorusiška partija „Šor“.

Kaip rašo „Newsmaker“, protestuotojai reikalauja, kad valdžia kompensuotų jų sąskaitas.

Žiniasklaidos teigimu, protestuotojai valdžiai iškėlė ultimatumą: iki kovo 13 d. 13 val. valdžia turi išspręsti elektros sąskaitų žiemą kompensavimo klausimą. Kokių veiksmų imsis protestuotojai, jei šie reikalavimai nebus įvykdyti, nepranešama.

In #Chisinau, #Moldova, there are low level scuffles between anti-government protesters and the police during today’s #protest action organised by the pro-#Russia|n opposition: