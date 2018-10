„Pirmadienio rytą po griuvėsiais rastas dar vienas per sprogimą žuvusios moters kūnas. Taigi, žuvusiųjų skaičius – keturi žmonės“, – pareigūnas sakė per nepaprastąjį Kišiniovo tarybos posėdį. Pasak jo, valyti griuvėsius pradėta tik sekmadienio rytą, praėjus parai po sprogimo. „Buvo sienų griūties pavojus. Gelbėtojai parą tvirtino sienas nuo pirmojo iki 13-o aukšto, o vėliau pradėjo ardyti sugriuvusių butų nuo 14-o iki 17-o aukšto. Sekmadienį vakare iš po nuolaužų ištraukti 30 metų moters ir jos keturmečio sūnaus kūnai. Dar vienas 77 metų vyras mirė ligoninėje naktį iš šeštadienio į sekmadienį“, – informavo N. Grozavu. Jis pridūrė, kad medikų pagalbos prireikė apie 20 žmonių ir kad du jų tebėra hospitalizuoti: buto, kuriame driokstelėjo sprogimas, šeimininkė ir vienas gelbėtojas, sužeistas nukritusios betono plokštės. Moters būklė yra sunki, o gelbėtojo – vidutinė, pavojus jo gyvybei negresia. Vicemeras sakė, kad šeštadienį vėlai vakare viename bute 16-ame aukšte driokstelėjęs sprogimas sugriovė keturis butus, dar keturi buvo apgadinti. Per incidentą sugriuvo trijų aukštų perdangos, išgriuvo dalis laukujės sienos. Manoma, kad sprogo dujų balionas, kuris buvo rastas gelbėtojų. Generalinė prokuratūra pradėjo įvykio tyrimą dėl nužudymo iš neatsargumo. Jeigu buto, kuriame įvyko sprogimas, šeimininkai bus pripažinti pažeidusiais būsto naudojimo taisykles, jiems gali būti skirta iki šešerių metų laisvės atėmimo bausmė. Kai kurie šio namo gyventojai naudojosi dujų balionais, nes daugiaaukščiuose namuose dujotakiai neįvesti.

