Šį sprendimą Konstitucinis Teismas priėmė pirmadienį Demokratų partijos parlamentarų prašymu. Juo norima sudaryti galimybę parlamento pirmininkui, kuriam bus pavesta laikinai eiti prezidento pareigas, pasirašyti įsaką dėl sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir šeimos bei žemės ūkio, regionų plėtros ir aplinkos apsaugos ministrų paskyrimo. I. Dodonas antrą kartą atsisakė paskirti į šiuos postus ministro pirmininko pasiūlytus kandidatus. Remiantis šalies įstatymais, prezidentas turi teisę atmesti premjero pasiūlytas kandidatūras, tačiau tik kartą. Premjerui antrą kartą pasiūlius tuos pačius kandidatus, prezidentas neturi teisės jų atmesti. Precedentas laikinai nušalinti prezidentą nuo einamų pareigų buvo sukurtas 2017 metų spalio 17 dieną Konstitucinio Teismo paskelbtu sprendimu. Tąsyk prezidentas atsisakė skirti pasiūlytą kandidatą į gynybos ministro postą. Šių metų sausį Konstitucinis Teismas buvo vėl pritaikęs šią procedūrą skiriant penkis ministrus.

