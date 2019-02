Amazonės atogrąžų miškuose aptikę negyvą kuprotąjį banginį, Brazilijos laukinės gamtos ekspertai smarkiai sutriko.

10 tonų sveriantis žinduolis rastas džiunglių brūzgyne Maražo saloje, esančioje Amazonės upės žiotyse, rašo independent.co.uk.

Mokslininkai spėja, kad milžinišką būtybę ant kranto išmetė audra, tačiau jie nesupranta, kokiu būdu banginis atsidūrė taip toli sausumoje ir kodėl jis apskritai plaukė į krantą.

Paros valstijos sveikatos, sanitarijos ir aplinkosaugos departamento pareigūnai teigė 11 metrų ilgio banginį aptikę tik tuomet, kai pamatė, kaip milžiniško gyvūno maita minta jų stebėti plėšrieji paukščiai.

Nugaišęs banginis gulėjo tokioje tolimoje mangrovinės pelkės dalyje Amazonės deltoje, kad šią vietą pasiekti norėjusiems laukinės gamtos ekspertams prireikė dviejų reisų.

Banginį, kuris, kaip manoma, nugaišo prieš kelias dienas iki jo atradimo, tiriančioje komandoje yra ir jūrų augalijos ir gyvūnijos specialistų iš „Bicho D’agua Institute“, vietos nevyriausybinės organizacijos.

Instituto projektų vadovė Renata Emin sakė: „Vis dar nesame tikri, kaip banginis atsidūrė džiunglėse, tačiau spėjame, kad ši būtybė plūduriavo netoli kranto, o tuomet banga (pastarosiomis dienomis bangos čia buvo išties nemažos) pasičiupo banginį ir švystelėjo jį į sausumą – į mangrovinę pelkę.

