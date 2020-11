Mokslininkai: Europos laukia dar ne viena pandemijos banga

Prancūzijos vyriausybės patarėjų institucija prognozuoja „kelias viena po kitos“ seksiančias bangas žiemą ir pavasarį.

„Mūsų laukia daug labai sunkios situacijos mėnesių“, – įspėjo mokslininkai, patarinėjantys prezidento Emmanuelio Macrono vyriausybei ir rekomendavę įvesti šalyje naują karantiną.

Nepaisant iki šiol paskelbtų priemonių, veikiausiai nepavyks užkirsti kelio naujoms infekcijos bangoms, teigia Mokslo taryba. Tam esą neturės įtakos nei orai, nei testavimo strategija ar infekcijų grandinės atsekamumas. Todėl, kol nėra vakcinos ir medikamentų, būtina ruoštis „viena po kitos seksiančių bangų“ suvaldymui.

E. Macronas praėjusią savaitę paskelbė naują karantiną, kuris galios iki gruodžio 1 dienos. Nuo penktadienio viešasis gyvenimas Prancūzijoje vėl apribotas iki minimumo. Uždaryti restoranai, barai ir daug parduotuvių. Tačiau mokyklos ir darželiai dirba. Smarkiai suvaržytas ir gyventojų judėjimas.

Vokietijoje per pastarąją parą nustatyta daugiau nei 15 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Vokietijoje per pastarąsias 24 val. užregistruoti 15 352 nauji COVID-19 atvejai, rodo Roberto Kocho instituto paskelbti duomenys.

Iš viso šalyje užfiksuoti 560 327 ligos atvejai. Per pastarąją parą COVID-19 taip pat nusinešė 131 žmogaus gyvybę, o bendras mirusiųjų skaičius išaugo iki 10 661.

Pasveikusiųjų nuo COVID-19 skaičius Vokietijoje siekia 371 500.

Nuo pirmadienio Vokietijoje galioja dalinis karantinas. Mažiausiai mėnesį bus uždaryti restoranai, barai ir kitos maitinimo įstaigos, maistas ir gėrimai bus parduodami tik išsinešimui. Taip pat uždaryti sporto klubai, baseinai, teatrai ir kino teatrai.

Tiesa, skirtingai nei pavasarį, šiuo metu Vokietijoje veikia vaikų darželiai, mokyklos ir grožio salonai.

Tuo tarpu viešose vietose galės susitikti žmonės iš daugiausia dviejų namų ūkių.

Latvijos vyriausybė svarsto skelbti ekstremalią padėtį

Latvijos vyriausybės vadovas Krišjanis Karinšas svarsto šalyje vėl skelbti ekstremalią padėtį. Po susitikimo su valdančiųjų partijų lyderiais jis sakė, kad smarkiai augant infekcijų skaičiui metas vėl pagalvoti apie ekstremalios padėties įvedimą. Tada vyriausybė galėtų lengviau imtis priemonių virusui suvaldyti.

Jau kovo viduryje Latvijos vyriausybė šalyje buvo paskelbusi ekstremalią situaciją. 1,9 mln. gyventojų turinčioje Latvijoje iki šiol registruotos 6 268 infekcijos, 77 pacientai mirė.

Pastarosiomis dienomis paros infekcijų skaičiai augo. Apie 70 proc. visų viruso atvejų nuo pandemijos pradžios fiksuota spalį.

„Jei esamų saugumo priemonių nepakanka atvejų skaičiui sumažinti, turime greičiau reaguoti, kad nepatektume į situaciją, kai sveikatos sistema nesusidoros su krūviu“, - kalbėjo Latvijos premjeras.

Prancūzijoje ir Ispanijoje – po 50 000 naujų infekcijų per parą

Prancūzija ir Ispanija praneša apie naujus rekordinius koronaviruso infekcijų skaičius.

Prancūzijos sveikatos ministerijos duomenimis, per 24 valandas šalyje patvirtinta 52 518 naujų susirgimų. Be to, dar 416 Covid-19 pacientų mirė.

Pirmą kartą nuo gegužės pradžios Prancūzijoje intensyvios terapijos skyriuose gydoma per 3 700 Covid-19 ligonių. Iš viso ligoninėse pagalba teikiama daugiau kaip 25 000 koronavirusu užsikrėtusių prancūzų.

Apie rekordą praneša ir Ispanija. Čia per parą patvirtinta 55 019 naujų infekcijų. Mirė dar 379 žmonės.