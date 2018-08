„Noriu pabrėžti faktą, kad tai problema, susijusi ne tik su operacija „Sophia“ – ji daug platesnė ... Tai problema, kurios negalime ignoruoti“, – ketvirtadienį prieš ministrų susitikimą žurnalistams sakė F. Mogherini, paminėdama ES šalių karinių laivynų kovos su prekyba žmonėmis operaciją Viduržemio jūroje. „Šiandien paklausiu ministrų, kaip spręsti šį klausimą. Mes aptarinėjome vasarą, liepą ir rugpjūtį, kai kuriuos pasiūlymus dėl šios problemos sprendimo, įskaitant kai kuriuos tarpininkavimo pasiūlymus, kuriuos pateikiau pastarosiomis savaitėmis“, – sakė ji. „Iki šiol konsensusas nerastas“, – pridūrė F. Mogherini. Jos teigimu, dėl ES karinių operacijų taisyklių būtinas vieningumas. ES diplomatijos vadovė su bloko gynybos ministrais tikisi aptarti, kokių yra galimybių šiai problemai išspręsti. „Tam reikia visų konstruktyvaus požiūrio ir kad visos valstybės narės prisiimtų atsakomybę“, – sakė F. Mogherini. Ji patikslino, kad paieška ir gelbėjimas nėra operacijos „Sophia“ mandatas ar pagrindinis uždavinys ir kad ši operacija yra nukreipta prieš nusikalstamus tinklus. Tačiau bet kokiam jūroje esančiam laivui, ar tai būtų žvejų valtis, ar karo laivas, privalu dalyvauti, jei bus vykdoma paieškos ir gelbėjimo operacija. „Todėl mums reikia aiškumo dėl taisyklių. Mums reikia prognozuojamumo, kaip elgtis jūroje. Tai svarbu gynybos ministrams, jie yra atsakingi už vadovavimą ES karinei operacijai“, – pažymėjo F. Mogherini. Jūroje išgelbėtų migrantų išlaipinimo klausimas, Italijos valdžiai atsisakius priimti papildomas migrantų grupes, pastaruoju metu pablogino migrantų situaciją Viduržemio jūroje.

