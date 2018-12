„Asociacijos sutartis dabar duoda rezultatų. To ilgai prašė ukrainiečiai, ir dabar tai duoda pirmuosius rezultatus“, – sakė ji spaudos konferencijoje, surengtoje po susitikimo su Ukrainos premjeru Volodymyru Hroismanu. F. Mogherini pažymėjo, kad „dvišalė Ukrainos ir ES prekyba toliau auga, ES lieka pagrindinė Ukrainos prekybos partnerė“. Be to, sutartis suteikia galimybę ukrainiečiams be vizų lankytis Europos šalyse. Drauge F. Mogherini dar kartą išreiškė kritiką dėl Rusijos lapkričio 25-osios veiksmų Kerčės sąsiauryje. „Mūsų susitikimas įvyko esant eskalacijos Kerčės sąsiauryje fonui ir tai pirmas mus suvedęs klausimas, ir pirmas klausimas, kurį su premjeru šįryt aptarėme. Europos Sąjunga vieninga ir nepajudinama dėl to, ką skelbia nuo pat pradžių: nėra pateisinimo Rusijos karinės jėgos panaudojimui prieš ukrainiečių laivus. Visi sulaikyti ukrainiečių jūreiviai ir laivai turi būti paleisti“, – pareiškė bloko diplomatijos vadovė. Pareiškime dėl ES ir Ukrainos asociacijos tarybos susitikimo rezultatų sakoma, kad jo dalyviai aptarė ES tikslinę paramą Azovo jūros regionui. „Esant šiam kontekstui ES svarsto vertinimo misijos nusiuntimą į Ukrainą 2019 metų pradžioje“, – sakoma pareiškime.

