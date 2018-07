„Aiškiai žinome, kas mūsų draugai. Savaime suprantama, tai Jungtinės Valstijos – ir apie tai jau daug kartų kalbėta. Administracijų kaita nekeičia draugystės tarp valstybių ir tautų. Be abejo, laikome Jungtines Valstijas artimomis draugėmis ir partnerėmis. Visada būsime tokie“, – F. Mogherini sakė kelios valandos prieš Helsinkyje prasidedant D. Trumpo ir V. Putino susitikimui. D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad ES, Rusija ir Kinija yra Jungtinių Valstijų „priešės“. „Na, manau, kad mes turime daug priešų. Manau, kad Europos Sąjunga yra priešė pagal tai, ką daro su mumis prekybos klausimais“, – televizijai CBS sakė D. Trumpas. „Negalvotumėte taip apie Europos Sąjungą, bet ji yra priešė. Rusija yra priešė tam tikrais aspektais. Kinija yra priešė ekonomiškai, aišku, kad ji yra priešė. Tačiau tai nereiškia, kad jos yra blogos. Tai nieko nereiškia. Tai reiškia, kad jos yra konkuruojančios“, – pridūrė jis. Prezidentas kartojo savo ankstesnius pareiškimus, kad ES „iš tikrųjų naudojasi su mumis prekyboje“. F. Mogherini pirmadienį pabrėžė, kad „ES pasaulyje turi daug draugų: Kanadą, Pietų Korėją, Japoniją“, ir nurodė, kad blokas pirmadienį pasirašys prekybos sutartį su Tokiju. Bendrijos užsienio politikos vadovė nurodė, kad liepos 16–17 dieną vyksiančiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaus „visų Lotynų Amerikos valstybių ir Karibų šalių, taip pat Afrikos užsienio reikalų ministrai“. „Todėl aiškiai įsivaizduojame, kas yra mūsų draugai, ir, tikiuosi, JAV administracija taip pat aiškiai įsivaizduoja, kas yra (Amerikos) draugai“, – pridūrė ji. Pirmadienį D. Trumpas Suomijos sostinėje susitinka su V. Putinu: abu lyderiai pirmiausiai surengs derybas prie keturių akių, o vėliau – dalyvaujant jų delegacijoms. Anksčiau JAV vadovas sakė, kad per šias derybas planuoja kalbėtis su Kremliaus vadovu apie Sirijos ir Ukrainos konfliktus, branduolinio nusiginklavimo klausimus, taip pat iškelti klausimą dėl numanomo Rusijos kišimosi į Amerikos rinkimus.











