„Mūsų projektai didele dalimi atitinka NATO prioritetus ir reikalavimus“, – sakė Bendrijos diplomatijos vadovė spaudos konferencijoje po jos sušaukto ES gynybos ministrų susitikimo. Pasak F. Mogherini, didindama savo gynybinius pajėgumus ES stiprina ir savo bendradarbiavimą su NATO, ypač karinių pajėgų mobilumo, kovos su kibernetinėmis ir hibridinėmis atakomis srityse. ES ir NATO santykių plėtojimą F. Mogherini pavadino „ypatingai pozityviu scenarijumi“. Ji pabrėžė, jog tai patvirtino ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, taip pat dalyvavęs ES gynybos ministrų susitikime. „Europos Sąjungos narių gynybinių pajėgumų didinimas leidžia prisidėti prie dalinimosi finansine našta su mūsų transatlantine partnere. Beje, tai yra priežastis, dėl kurios NATO generalinis sekretorius ponas Jensas Stoltenbergas išreiškė savo paramą tam, ką daro Europos Sąjunga“, – kalbėjo F. Mogherini.

