„Daugelis manė, kad referendumas Jungtinėje Karalystėje (dėl išstojimo iš ES) bus Europos Sąjungos pabaigos pradžia“, – sakė F. Mogherini, atvykusi dviejų dienų vizito į Kubą. „Esu tikra, kad Sąjunga ne tik išliks, bet ir taps glaudesne“, – sakė ji. „Pasauliui reikia, kad Europos Sąjunga ir toliau būtų stipri. Būtent tai ir ketiname daryti“, – pridūrė ES diplomatijos vadovė. 2016 metų birželį vykusiame referendume 52 proc. britų pasisakė už pasitraukimą iš ES, o 48 proc. palaikė tolesnę narystę Bendrijoje. Pernai kovą Jungtinė Karalystė laišku oficialiai informavo Europos Vadovų Tarybos pirmininką apie savo ketinimą palikti Bendriją ir pradėjo dvejus metus truksiančias sudėtingas derybas dėl pasitraukimo sąlygų. Derybų procese Londonas ir Briuselis rengiasi pereiti prie pereinamojo laikotarpio, prekybos ir saugumo klausimų. Jungtinė Karalystė oficialiai Bendriją turėtų palikti 2019 metų kovą. Jei taip nutiks, ji taps pirmąja iš ES išstojusia valstybe.

