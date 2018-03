Interviu televizijos laidai „Fox News Sunday“ jis pareiškė, jog, nepasiekus susitarimo su Kinija, D. Trumpas įves muitus, kurie bus nustatyti tiems sektoriams, kuriuose, pasak Vašingtono, Pekinas yra pavogęs amerikietiškų technologijų. „Ketiname įvesti savo muitus. Dirbame šiuo klausimu“, – pareiškė iždo sekretorius. Kinija Jungtines Valstijas penktadienį įspėjo, jog nebijo prekybos karo ir pagrasino dėl naujųjų D. Trumpo priemonių nustatyti importo muitus 3 mlrd. JAV dolerių vertės JAV prekėms. Susiję straipsniai: Trumpas pasirašė sprendimą dėl muitų 60 mlrd. JAV dolerių vertės kiniškų prekių importui Trumpas apsvarstys naujas priemones prieš Kiniją per „artimiausias savaites“ S. Mnuchinas pakartojo D. Trumpo žodžius, jog „mes nebijome prekybos karo“, tačiau pridūrė turėjęs „labai produktyvių pokalbių su (Kinijos) ministro pirmininko pavaduotoju“. „Atsargiai tikiuosi, kad mes pasieksime susitarimą. O jeigu ne, įvesime šiuos muitus. Neatsisakysime jų, išskyrus tą atvejį, jeigu mums pavyktų pasiekti priimtiną susitarimą, kurį pasirašytų prezidentas“, – pareiškė jis. Nors D. Trumpo paskelbimas apie naujus importo muitus išprovokavo smukimą akcijų rinkoje, iždo sekretorius pažymėjo, jog priemonės ekonomikai duos ilgalaikės naudos. „Rinka artimuoju laikotarpiu kils ir smuks, tačiau iš tiesų svarbu tai, kas joje vyks ilgesniu laikotarpiu“, – pareiškė S. Mnuchinas. „Manau, tai, ką mes darome, ilgalaikėje perspektyvoje bus labai palanku ekonomikai, kuriai būtina laisva ir sąžininga prekyba. Žinoma, daug priklauso ir nuo to, kiek Kinija yra linkusi atverti savo rinkas, – pažymėjo jis. – Jeigu jie atvers savo rinkas, JAV įmonėms atsivers puikių galimybių.“

