Tokiu būdu organizacija nusprendė pagerbti politiko, daugybę metų buvusio konferencijos „draugu ir partneriu“, atminimą. „Pirmą kartą ši premija bus įteikta 2019 metų vasario 15-ąją bendradarbiaujant su Johno McCaino Lyderystės institutu, Bundesvero universitetu, Miuncheno technikos universiteto Aukštąja politikos mokykla ir Miuncheno universiteto Hanso ir Sophie Scholl politikos mokslų institutu“, – sakoma pranešime. Pirmąją premiją organizatoriai planuoja įteikti Bavarijos parlamento plenarinių posėdžių salėje dalyvaujant JAV Kongreso delegacijai, o premijos komisijos pirmininkas bus Miuncheno konferencijos vadovas Wolfgangas Ischingeris. Planuojama, kad kasmet J. McCaino vardo premiją gaus geriausios disertacijos, diplominio arba magistro darbo, parašyto viena iš temų, buvusių „itin artimomis“ senatoriui – „transatlantiniai santykiai, ginkluotųjų pajėgų veiklos parlamento kontrolė, Vakarų moralinė atsakomybė“ – autorius. JAV senatorius J. McCainas mirė rugpjūčio 25 dieną. Jam buvo 81 metai.

