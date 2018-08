Kaip pranešė laikraštis „St. Louis Post-Dispatch“, Armondas Latimore'as sekmadienį, per savo gimtadienį, buvo nušautas į galvą prie vieno restorano apie 13 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku. Jo mirtis buvo konstatuota ligoninėje. Kol kas niekas nebuvo areštuotas, o tyrėjai tiria incidentą kaip žmogžudystę. Anot jo motinos Chandros Payne, žinią apie sūnaus mirtį išgirdo, kai buvo išėjusi į parduotuvę. „Jis sakė man, kad norėtų ledų. Išėjau į (parduotuvę) „Save A Lot“ ir praėjus trims minutėms sulaukiau skambučio“, – pasakojo Ch. Payne. A. Latimore'as anksčiau savo „Facebook“ paskyroje parašė esąs laimingas, kad išgyveno iki savo gimtadienio. Jo žinutėje sakoma: „Atsižvelgiant į visą (keiksmažodis), su kuriuo tada susidūriau, esu tiesiog laimingas, kad man pavyko sulaukti 17 metų.“ A. Latimore'as mokėsi Vašono vidurinėje mokykloje. Ch. Payne sako, kad po šaudymo aptiko rašinį, kuriame sūnus minėjo nuolat prie jo priekabiavusį chuliganą. Pasak motinos, vaikinas neminėjo jai arba artimiesiems turėjęs kokių nors problemų su aplinkiniais. Pasak Ch. Payne, po incidento susirūpinę žmonės atkreipė jos dėmesį į nuotraukas A. Latimore'o „Facebook“ paskyroje, kur jis pozuoja su ginklu ir krūva pinigų. Motina teigia, jog jos sūnus ginklo neturėjo, ir kad pinigai priklausė kažkam kitam. Ji apibūdino sūnų kaip gerą vaikiną. „Jis visada buvo pareigingas vaikas. Jis pjaudavo žolę, nuplaudavo mašiną ir pardavinėdavo vandenį. Jis mėgo muziką ir pinigus, bet visada užsidirbdavo sąžiningai“, – sakė ji. 60 metų Harvey Collinsas matė A. Latimore'ą keletą valandų iki jo mirties: paauglys padėjo H. Collinso dukrai įsikurti Harriso-Stowe'o valstybinio universiteto bendrabutyje. „Negaliu patikėti, kad po kelių valandų jis buvo jau negyvas. Tai labai apmaudu“, – sakė senjoras.

