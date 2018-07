„Radome (dingusiuosius) per pastarąją valandą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Misūrio valstijos kelių policijos atstovas Jasonas Pace'as. Pasak jo, tarnybos šiuo metu informuoja aukų šeimas. Pramogines ekskursijas turistams organizuojančios bendrovės „Ride the Ducks“ amfibija, kurioje buvo 31 žmogus, Teibl Roko ežere nuskendo ketvirtadienio vakarą, užklupta staigios ir smarkios audros. Pareigūnai sakė, kad tarp žuvusiųjų yra vaikų, bet aukų amžius nebuvo paskelbtas. Bransono medicinos centro „Cox“ atstovė pranešė, kad netrukus po incidento į ligonę buvo atvežti keturi suaugusieji ir trys vaikai. Du suaugusieji buvo kritinės būklės, kiti gydomi dėl lengvesnių sužalojimų. Pasak šerifo D. Raderio, vienas ne tarnyboje buvęs jo pareigūnas, taip pat dirbantis „Ride the Ducks“ apsaugininku, padėjo gelbėti žmones. Operacijoje dalyvavo narai iš kelių teisėsaugos tarnybų. Penktadienį į nelaimės vietą turėjo atvykti Nacionalinės transporto saugumo tarnybos (NTSB) tyrėjai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė užuojautų žuvusiųjų artimiesiems ir draugams. Kompanijoje „Ripley Entertainment“ dirbanti Suzanne Smagala sakė, kad jų kompanija, kuriai priklauso „Ride the Ducks“, taip pat prisidėjo prie gelbėjimo. Tokia nelaimė – pirmoji per 40 kompanijos darbo metų, pridūrė ji. Maždaug už 320 km į pietryčius nuo Kanzaso esantis Bransonas ir dirbtinis Teibl Roko ežeras yra populiarūs tarp turistų, kuriems čia siūloma įvairių pramogų, pramogų parkų ir kantri muzikos koncertų. Jungtinėse Valstijose anksčiau yra buvę nelaimingų atsitikimų su amfibijomis, kurios gali važiuoti sausuma ir plaukti vandenyje. 2015 metais Sietle amfibijai susidūrus su autobusu žuvo penki koledžo studentai. Dar 13 žmonių nuskendo 1999 metais prie Hot Springso, Arkanzase. Po tragedijos Arkanzase buvo imtasi priemonių saugumui užtikrinti. Tačiau naujų priemonių kritikai sako, kad kiekviena saugumo tarnyba turi skirtingus saugumo reikalavimus, todėl jie skiriasi. Šio tipo amfibijos pirmiausia buvo naudojamos JAV kariškių per Antrąjį pasaulinį karą karių ir maisto išteklių transportavimui. Vėliau jos buvo pertvarkytos, kad tiktų turistinėms ekskursijoms.

