Anksčiau buvo skelbiama, kad žuvo aštuoni žmonės. Septyni žmonės – keturi suaugusieji ir trys vaikai – atsidūrė ligoninėje. Dviejų suaugusiųjų būklė kritinė. Stouno apygardos šerifas Dougas Raderis sakė, kad penki žmonės vis dar yra dingę. Jų ieškoma padedant narams, bet nakčiai paieška buvo nutraukta; ją planuojama pratęsti penktadienį ryte. Kompanijos „Ride the Ducks“ valtis, kuria plaukė 31 žmogus, nuskendo Teibl Roko ežere Bransone. Manoma, kad valtis per audrą apvirto. Springfilde dirbantis Nacionalinės meteorologijos tarnybos specialistas Steve'as Lindenbergas sakė, kad ketvirtadienį vakare Bransono rajone buvo paskelbtas audros ir perkūnijos pavojus ir kad vėjo greitis siekė 119 km per valandą. Pasak šerifo D. Raderio, vienas ne tarnyboje buvęs jo pareigūnas, taip pat dirbantis „Ride the Ducks“ apsaugininku, padėjo gelbėti žmones. Ekskursijoms skirta amfibinė valtis jau rengėsi plaukti į krantą, kai staiga kilo stiprus vėjas. Tuo metu ežere buvo dvi tokios valtys; antrajai pavyko saugiai pasiekti krantą. Incidentas Misūryje buvo dalis audrų sistemos, ketvirtadienį vakare siautėjusios JAV Vidurio Vakaruose. Ajovoje į šiaurę nuo Misūrio susiformavo keli tornadai, per kuriuos buvo sužeista keliolika žmonių, buvo padaryta žalos pastatams. Bransonas ir dirbtinis Teibl Roko ežeras yra populiarūs tarp turistų, kuriems čia siūloma įvairių pramogų, nuo teatrų ir kantri muzikos iki pramogų parkų.

