Praėjusio penktadienio popietę diena staiga virto naktimi ir vietos gyventojai beveik tris valandas turėjo naudotis žibintuvėliais, kad matytų, kur eina, rašo „The Siberian Times“.

Dabar aiškėja, kad rajonas, kurį uždengė keista tamsa, yra kur kas didesnis: iš pradžių buvo skelbta, kad netikėta naktis apgaubė šalčiausio Rusijos regiono – Jakutijos – Evenų – Bytantajaus ulusą ir Žigansko gyvenvietę.

Dabar žiniasklaida praneša, kad saulė buvo uždengta ir Verchojansko miesto rajone. Taigi teritorija, kuri nukentėjo nuo paslaptingos tamsos, yra didesnė už Italiją.

Tamsa turėjo gelsvą atspalvį. Kai kas ją siejo su dulkių debesimis.

Kiti žmonės manė, kad tai yra Šėtono ženklas, bet labiausiai laikomasi pagrindinės versijos, kad saulę užtemdė dūmai nuo kituose rajonuose siautėjančių miškų gaisrų.

Sun blanked out in Arctic Siberia. Locals in north of Yakutia said daylight was completely gone for several hours https://t.co/m9qbgj5OoD pic.twitter.com/wapZB2YUkt — The Siberian Times (@siberian_times) July 22, 2018

Oficialūs šaltiniai abejoja šia versija, tačiau kas sukėlė šį keistą reiškinį, nepaaiškina. Saulės užtemimo versiją jie taip pat atmeta.

Tokį vakuumą vietos gyventojai užpildė savo pačių spėlionėmis, kurios sklido per programėlę „WhatsApp“ ir socialinės žiniasklaidos svetaines.

Vienas vietos gyventojas iš Eveno – Bytantajaus uluso sakė: „Plinta žinutės, kad JAV palydovai užfiksavo šviesos blyksnį, po kurio padidėjo radiacijos lygis ir neįprastai suaktyvėjo kariuomenės veikla. Mes niekada nesužinosime, tai yra tiesa ar melas“.

„Tai galima paaiškinti tik NSO“, – teigė kitas šaltinis.

Vienas pareigūnas iš Žemutinio Bytantajaus gyvenvietės prieštaravo gyventojams, kurie tvirtino, kad nuslinkęs debesis ir tamsa paliko storą dulkių sluoksnį.

Mystery gets murkier over cloud that turned day into night

No official explanations for darkness over swathes of Yakutia amid conspiracy theories of a UFO, new weapons tests, a meteorite, or pollution from wildfires.https://t.co/dc4KUnqXOo pic.twitter.com/ZRxGyTJgel

— The Siberian Times (@siberian_times) July 24, 2018