Mįslinga nelaimė: iš Ispanijos į Kelną skridęs privatus lėktuvas sudužo prie Latvijos krantų

Vokietijos karinės oro pajėgos („Luftwafe“) sekmadienio vakarą tviteryje patvirtino, kad lėktuvas sudužo.

Prieš katastrofą buvo prarastas bet koks ryšys su orlaiviu. Vokietijos laikraščio „Bild“ duomenimis, lėktuvu skrido pilotas, vyras, moteris ir jos dukra, tačiau duomenų šaltinis nenurodomas.

Ispanijos laikraštis „El Pais“, remdamasis su įvykiu susijusiais ispanų šaltiniais, pranešė, kad lėktuvas greičiausiai priklausė vokiečių šeimai. Austrijos naujienų agentūra APA pranešė, kad lėktuvas buvo registruotas Austrijoje Vokietijos bendrovės vardu.

Oh my—I believe I just watched a private jet go down between Latvia and Sweden: