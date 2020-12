Nuo lapkričio mėnesio vidurio šių aukštų blizgančių stulpų randama įvairiose pasaulio vietose. Kol kas nėra paaiškinimo, kas ir kodėl juos palieka, praneša independent.co.uk.

Pirmasis monolitas buvo atrastas Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), kai virš atokios Jutos dykumos dalies skridusio sraigtasparnio įgula beskaičiuodama avis pastebėjo keistą statulą.

Šis metalinis monolitas buvo aptiktas lapkričio 18 d., o lapkričio 27-ąją pradingo taip pat mįslingai, kaip ir atsirado. Maždaug panašiu laiku, kai dingo Jutos monolitas, tokia pati blizganti metalinė konstrukcija atsirado kitoje Žemės pusėje – ant kalvos šlaito Rumunijoje. Šiaurinėje Niamco apskrityje netoli garsaus archeologinio objekto – dakų tvirtovės Petrodava liekanų – pastebėtas monolitas taip pat pradingo po keletos dienų.

Neilgai trukus naujas monolitas atsirado Pietų Kalifornijoje, į vieno kalno viršūnę vedančio tako pabaigoje, tačiau taip pat dingo. Pirmąjį gruodžio mėnesio savaitgalį Vaito salos vakarinėje dalyje esančiame Komptono paplūdimyje vaikščioję žmonės netikėtai išvydo aukštą blizgantį monolitą.

Penktasis monolitas aptiktas yderlandų regioniniame parke. Pelkėtoje teritorijoje atiradusį geležies luitą radę vietiniai stebėjosi, mat aplink jį nebuvo pastebėta jokių pėdsakų. „Priėjau prie jo, tačiau aplink nieko nemačiau. Jis buvo tarsi nuleistas iš viršaus. Tikrai prireikė dviejų ar daugiau žmonių jį čia pastatyti“, – vietos naujienų kanalui sakė Thijs de Jong'as.

