Miške palikti rusų kariai svaidosi keiksmais: visiems ant mūsų nusispjaut

Vaizdo įraše du rusų kariai teigia ką tik išgyvenę minosvaidžių ataką.

„Mus paliko miške ir visiems ant mūsų nusispjaut“, – sako vaizdo įrašą filmuojantis karys.

Pasak jo, minos krito už dešimties metrų nuo jų. „Kaip patrankų mėsą išsiuntė į mišką ir paliko“, – tęsia karys.

Į karą Ukrainoje pasiųsti rusų kariai sako, kad Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu ir jo atstovas Igoris Konašenkovas net neįsivaizduoja, kas vyksta fronte. Karių teigimu, rusų armija puiki tik kino filmuose, o realybėje – visiškas chaosas.

Kariai teigia neturintys ginklų, kuriais galėtų apsiginti, nėra dronų ir naktinio matymo prietaisų, o vadai juos apleido.

„Sėdim, laukiam, žiūrėsim, kas bus naktį“, – sako jie.

Įspėjame, kad vaizdo įraše vartojama necenzūrinė leksika.

Russian mobilized soldiers say that they have been abandoned in a very exposed position by their commanders who ran away.