„Tai bandymas mus nutildyti, tai – cenzūros aktas“, – sakė diplomatas Hakamas Takashas iš Palestinos išvadavimo organizacijos (PIO) atstovybės Vašingtone, kuri buvo įsteigta 1994 metais po Oslo taikos susitarimų. „Tai nauja pradžia, ne tik Palestinos ir Amerikos santykių srityje, bet ir šios bendruomenės darbe“, – sakė jis per ceremoniją, kurios metu buvo simboliškai nukabinta biuro pavadinimo lentelė. „Šiandien visi išvyksite kaip ambasadoriai ir skleisite šitą žinią – parodysite pasauliui, kad palestiniečių balsas nebus nutildytas“, – sakė H. Takashas. D. Trumpo administracija rugsėjo mėnesį paskelbė uždaranti misiją ir apkaltino palestiniečius atsisakymu derėtis dėl taikos su Izraeliu. Sprendimas buvo priimtas D. Trumpo vadovaujamoms Jungtinėms Valstijoms vis labiau suartėjant su Izraeliu, įskaitant istorinį žingsnį JAV ambasadą perkelti iš Tel Avivo į Jeruzalę – šventąjį miestą, kurio kaip savo sostinės nori ir palestiniečiai. PIO misija oficialiai buvo uždaryta rugsėjo 13-ąją – paskutinę ambasadoriaus Hossamo Zomloto tarnybos dieną, bet darbuotojams buvo skirtas dar mėnuo darbams užbaigti. „Deja, dabartinė JAV administracija vienais priešiškais veiksmais ir politika po kitų pademonstravo, kad teikia pirmenybę diktatui, o ne bendradarbiavimui, privertimui, o ne derėjimuisi“, – sakoma palestiniečių Užsienio reikalų ministerijos pareiškime, kuris buvo perskaitytas per ceremoniją. Pareiškime pakartojama pozicija, kad Vašingtonas nebegali toliau vadovauti taikos procesui, kol nepakeis savo politikos. Valdant D. Trumpui JAV taip pat nutraukė visą pagalbą Jungtinių Tautų agentūrai, remiančiai palestiniečių pabėgėlius. Tai sukėlė mokyklų ir kitų tarnybų, teikiančių paslaugas 5 mln. žmonių, finansavimo krizę. Ilgametis palestiniečių teisių gynėjas, ne pelno organizacijos „Arab American Institute“ prezidentas Jamesas Zogby pasmerkė JAV veiksmus. „Tai, ką norime čia pasakyti, gan paprasta: galit uždaryti biurą ir galit nutildyti balsą, bet palestiniečių žmonės neišeis“, – sakė jis. „Jie lieka. Jie lieka savo žemėje, jie lieka savo stovyklose ir laukia galimybės grįžti, o mes čia kaip bendruomenė liekame jų balsas, palestiniečių liaudies balsas“, – pridūrė J. Zogby.

