Šis mirtinas incidentas yra pirmasis, ištikęs JAV komercinę aviaciją per beveik dešimtmetį.

Laineris „Boeing 737-700“ sklandžiai pakilo iš Niujorko skristi į Dalasą, bet praėjus nedaug laiko nuo nuo skrydžio pradžios keleiviai išgirdo, kaip sprogo kairysis variklis. Iš jo pažirusios nuolaužos pramušė vieną iliuminatorių, o salone staigiai nukritus slėgiui iškrito deguonies kaukės, pasakojo įvykio liudininkai.

„Manome, kad iš šio variklio išlėkė dalių“, – per spaudos konferenciją sakė Nacionalinės transporto saugumo valdybos (NTSB) pirmininkas Robertas Sumwaltas. Jis patvirtino, kad įvyko variklio gedimas, bet paneigė pranešimus, kad kilo gaisras.

„Yra vienas žuvęs“, – pridūrė R. Sumwaltas.

JAV žiniasklaida nurodė, kad dar septyni žmonės buvo lengvai sužeisti. Žuvusiojo tapatybė kol kas nebuvo atskleista.

„Southwest Airlines“ pranešė, kad jos 1380-ojo reiso lėktuvas skrido iš LaGuardios oro uosto Niujorke, aptarnaujančio vidaus skrydžius, į Love'o oro uostą Dalase. Laineryje buvo 144 keleiviai ir penki įgulos nariai.

Orlaivis 11 val. 20 min. vietos (18 val. 20 min. Lietuvos) laiku nusileido Pensilvanijos tarptautiniame oro uoste. Įvykus sprogimui, įgula pranešė apie vieną sugedusį variklį, apgadintą fiuzeliažą ir mažiausiai vieną iliuminatorių, nurodė Federalinė aviacijos administracija (FAA).

„Visa „Southwest Airlines“ šeima prislėgta ir reiškia giliausią, nuoširdžią užuojautą šio tragiško įvykio paveiktiems klientams, darbuotojams, šeimų nariams ir mylimiems žmonėms“, – sakoma kompanijos pranešime.

Had several engines fail on me in flight, but never one torch up and separate blades. Excellent design and structural work by #Boeing kept that bird intact and the passengers alive. #SouthwestAirlines pilots did a pretty good job as well. pic.twitter.com/JWYspp7kIo

— Chris Harmer (@Navyharmer) 17 April 2018