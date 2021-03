Mirštamumas nuo COVID-19 – rekordinis, o apribojimus švelnina

Vengrija penktadienį paskelbė apie per praėjusias 24 val. patvirtintus 11 265 naujus infekcijos atvejus. Taip viršytas mažiau nei prieš savaitę pasiektas paros prieaugio antirekordas. Šalis taip pat registravo naują mirčių antirekordą, per praėjusią parą mirus 275 žmonėms. Dėl mirčių statistikos šuolio Vengrija atsidūrė pirmoje vietoje pagal per pastarąsias dvi savaites vienam gyventojui tekusių mirčių skaičių.

„Išgyvename sunkiausias pandemijos savaites“, – penktadienio rytą interviu vienai radijo stočiai sakė Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.

Nepaisant to, valdžios pareigūnai švelnina šiuo metu šalyje galiojančius apribojimus. Per penktadienį duotą interviu V. Orbanas paskelbė, kad ribotu pajėgumu bus leista atsidaryti šiuo metu nedirbančioms ne maisto prekių parduotuvėms.

Parduotuvių darbo valandos bus pratęstos dviem valandomis, iki 21 val., o šalyje nuo lapkričio galiojančios komendanto valandos pradžia bus pavėlinta nuo 20 val. iki 22 ar 23 val., teigė V. Orbanas.

Penktadienio duomenimis, Vengrijoje bent viena vakcinos nuo COVID-19 doze jau paskiepyta 1,8 mln. žmonių, tai vienas sparčiausių skiepijimo tempų visoje Europos Sąjungoje (ES).

© Bloomberg

Gydytojai šią savaitę paragino vyriausybę įvesti griežtesnius ribojimus, kad tokiu būdu būtų galima sumažinti precedento neturinčią apkrovą ligoninėms, tačiau į jų prašymus atsižvelgta nebuvo.

Vengrijoje ima trūkti gydytojų ir slaugytojų, galinčių pasirūpinti COVID-19 pacientais, kurių skaičius tapo rekordinis. Todėl ligoninės yra priverstos prašyti medicininio išsilavinimo neturinčių savanorių pagalbos.

Vyriausybė turėtų nedelsdama uždaryti prekybos centrus, apriboti pirkėjų skaičių parduotuvėse, kurioms leidžiama dirbti, taip pat uždrausti viešose vietose būriuotis didesnėmis nei trijų asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius, pirmadienį paskelbtame pareiškime ragina Vengrijos gydytojų asociacija.

Pareiškime vengrų taip pat prašoma vengti gyventojų mėgstamų parkų ir per artėjančias Velykų šventes susilaikyti nuo viešnagių pas artimuosius.