Jam buvo 92-eji. A. Frere praturtėjo praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, kai valstybei pardavė savo turtą plieno gamybos sektoriuje. Nuo to laiko jis vertėsi investicijų verslu: per GBL, kuriai jis vadovavo iki pat 2015 metų, jis valdė tokių bendrovių kaip naftos gavybos milžinė „Total“, cemento gamintoja „LafargeHolcim”, alkoholinių gėrimų milžinė „Pernod Ricard“ ir prabangos prekių gamintoja „Burberry“ akcijų paketus. 2017 metų pabaigoje GBL valdyto turto vertė sudarė apie 19 mlrd. eurų, o jos kapitalizacija siekė apie 15 mlrd. eurų. Žurnalo „Forbes“ vertinimais, A. Frere asmeninio turto vertė sudarė apie 6,2 mlrd. JAV dolerių.

